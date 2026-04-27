العثور على شاب جثة معلّقة على شجرة زيتون في ببنين – الريحانية

عُثر على الشاب ز.م. في بلدة ببنين – منطقة الريحانية، جثةً معلّقة على شجرة زيتون.

وبحسب المعطيات الأولية، يُرجّح أن يكون قد أقدم على إنهاء حياته شنقًا، في حين تشير معلومات متداولة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات عقلية.

ويُذكر أن الشاب كان قد فُقد منذ ساعات الصباح، حيث باشرت عائلته عمليات البحث عنه قبل العثور عليه.

ولا تزال ملابسات الحادثة قيد المتابعة، بانتظار صدور بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح التفاصيل الكاملة.

