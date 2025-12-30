بالصور: الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في مناطق عدة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في المعمورة وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت وفي الدورة وسن الفيل وجعيتا وزوق مصبح، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجار المزور، بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهربة.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

