تعيين الأب الدكتور جورج الترس مديرًا وطنيًا للأعمال الرسولية البابوية في لبنان 2025 – 2030

أعلنت السفارة البابوية في بيروت خبر تعيين الأب الدكتور جورج الترس، من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، مديرًا وطنيًا للأعمال الرسولية البابوية في لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030. وكان الكاردينال لويس أنطونيو ج. تاغلي، المكلّف برئاسة دائرة التبشير بالإنجيل في الكرسي الرسولي، قد اختار الأب الترس من بين ثلاثة كهنة تم انتخابهم من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وأرسلت أسماؤهم إلى روما لاختيار واحد منهم لهذه المهمة.

وشكر الأب الترس ثقة الكرسي الرسولي على اختياره، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ثقتهم في انتخابه لهذه المسؤولية الكنسية والوطنية، وجمعية المرسلين اللبنانيين التي رشحت عضويته لهذه الرسالة، والخوري الدكتور روفائيل زغيب الذي تولى إدارة الأعمال الإرسالية البابوية قبله على مدى السنوات العشر الأخيرة.

وتعهد الأب الترس بتحقيق أهداف المؤسسات التابعة للأعمال الرسولية البابوية والمساهمة بتنشيط العمل الرسولي بين مختلف الكنائس في لبنان والتنسيق فيما بينها، واضعًا نصب عينيه تعاليم الرب يسوع المسيح والهامات الروح القدس كمصدر إلهام أساسي لكل عمل رسولي.

إشارة إلى أن الأعمال الإرسالية البابوية (بالفرنسية: Œuvres Pontificales Missionnaires، واختصارًا: OPM) هي مؤسسات كنسية تتبع مباشرةً الكرسي الرسولي، وهدفها الأساسي دعم الرسالة التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في العالم، خاصةً في المناطق التي لم تتأسس فيها بعد كنائس محلية قوية.

الأعمال الإرسالية البابوية هي شبكة عالمية من المبادرات الرسولية التي تعمل تحت إشراف مجمع تبشير الشعوب (Dicastery for Evangelization) في الفاتيكان، وتُعتبر الوسيلة الرسمية التي من خلالها يعبّر الكاثوليك عن تضامنهم مع الكنائس الناشئة والمجتمعات المسيحية في أماكن التبشير.

من أهدافها: نشر الإيمان المسيحي في الشعوب التي لم تتعرّف بعد على الإنجيل، دعم التكوين الكهنوتي والإرسالي في البلدان الفقيرة، تنمية روح الرسالة لدى جميع المؤمنين، وتمويل المشاريع الراعوية والتعليمية والطبية في الأراضي الإرسالية.

ويتم الاحتفال بـ اليوم الإرسالي العالمي كل سنة في الأحد قبل الأخير من شهر أكتوبر، وهو مناسبة للصلاة والدعم المادي للرسالة العالمية، مؤكدًا بذلك أهمية تعزيز العمل الرسولي ونشر الإيمان المسيحي في مختلف أنحاء العالم.

