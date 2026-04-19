بالصور: مدير عام الدفاع المدني يتفقد مراكز الدفاع المدني في النبطية وجنوب لبنان ويشدد على استمرار عمليات الإنقاذ

تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش عدداً من المراكز في محافظتي النبطية وجنوب لبنان، مطلعاً على سير العمل الميداني وجهوزية العناصر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشملت الجولة مراكز النبطية وكفرصير والدوير وزفتا، إضافة إلى مركز صور الإقليمي، حيث أشاد خريش بتفاني العناصر وجهودهم خلال الحرب، رغم المخاطر والتحديات الكبيرة.

كما عاين مواقع متضررة جراء الاستهدافات، وشدد على ضرورة تكثيف عمليات البحث والإنقاذ ورفع الركام والتأكد من عدم وجود مفقودين، مؤكداً أن المديرية تواصل أداء واجبها الإنساني بكل إمكاناتها.

وختم بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الدفاع المدني والبلديات وسائر الجهات لتسريع إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتأمين عودة الأهالي بأمان وكرامة.

