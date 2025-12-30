بالصور: الجيش يداهم منازل مطلوبين في جبل لبنان ويوقف 15 شخصًا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش مكافحة عصابات الإتجار بالأسلحة الحربية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن، وفي هذا السياق نفذت مديرية المخابرات بتاريخ 30 /12 /2025 عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة جبل لبنان وأوقفت 15 مواطنًا وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

