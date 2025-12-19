الجيش: توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة في جرائم عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “نفذ الجيش ليل 18 – 19/12/2025 تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين، وأوقف عددا من الأشخاص من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم متعددة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

شملت المضبوطات كمية من المخدرات وأسلحة حربية متنوعة، وكميات من الذخائر، إضافة إلى عدد من الآليات والدراجات النارية غير القانونية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

