الجيش اللبناني يضرب شبكات مخدرات وسلاح بعمليتين متزامنتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية وفي هذا السياق أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 12/1/2026 في منطقة طبرجا – كسروان المواطن (ع.ك.) لترويجه المخدرات، كما دهمت شقة في منطقة حالات – جبيل يستخدمها لتخزين المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى بطاقات هوية مزوّرة.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية منزل المواطن (م.ز) في منطقة إيعات – بعلبك وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص

