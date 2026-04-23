الجيش الاسرائيلي يجدد إنذاره لسكان قرى في الجنوب ويمنع التحرك قرب الليطاني والعودة إلى عدد من البلدات

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا الى سكان جنوب لبنان جدد فيه “عدم التحرك جنوب خط القرى المعروضة في الخريطة ومحيطها (مرفقة)، والاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، بالاضافة إلى عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين, ام توته، الزلوطية، بستان, شیحین, مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين, عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني حيان، رب الثلاثين, العديسة مرجعيون, كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت القصير، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية”.

