بالصور: المدير العام للدفاع المدني يوقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST

وقّع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير المهارات العلمية والعملية لعناصر الدفاع المدني، بما يسهم في دعم رسالتهم في خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

المدير العام للدفاع المدني يوقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST pic.twitter.com/QoqbRg2YX7 — Cedar News (@cedar_news) January 17, 2026

ومثّل الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا خلال مراسم التوقيع كلٌّ من رئيس الجامعة الدكتور رياض صقر، مديرة دائرة التنمية الدولية والتعليم المستمر في الجامعة الدكتورة هبة عثمان، مدير فرع الجامعة في بحمدون الدكتور جورج الرحباني، إضافةً إلى مسؤولة العلاقات بين المديرية العامة للدفاع المدني والجامعات المتطوّعة الاختيارية تشلسي سعد.

وقالت دائرة الاعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أن “البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال إتاحة الفرصة لعناصر الدفاع المدني للاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج الأكاديمية في مختلف الاختصاصات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بالسلامة العامة، وإطلاق مبادرات بحثية وتوعوية تسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز القدرات التشغيلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني الرامية إلى دعم الإمكانات البشرية وتطوير الكفاءات، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

