الصايغ أكد لروابط التعليم الرسمي دعم كتلة “الكتائب” لمطالبهم

إلتقى وفد روابط التعليم الرسمي النائب سليم الصايغ ممثلا كتلة نواب حزب “الكتائب”، في حضور رئيس المجلس التربوي في الحزب الدكتور شليطا بو طانيوس وممثلي المصالح في المجلس (الثانوي والمهني والأساسي).

وبحسب بيان الروابط، “عرض الوفد للواقع المعيشي الصعب الذي يمر به الأساتذة والمعلمون وقدم مذكرة مطلبية شملت تصحيح الأجور، رفع بدل ساعة التعاقد، دمج الملحقات في أساس الراتب ودعم مطالب المتقاعدين وتجمع روابط القطاع العام، وأكد أن الأساتذة والمعلمون لن يستطيعوا الاستمرار في هذه الحال ولا يملكون الا التعبير عن رأيهم في الشارع. واعتبر الوفد أن طريقة التعامل مع مطالب المعلمين تعكس نوايا مبيتة باتجاه خصخصة التعليم الرسمي، مشيدا في الوقت نفسه بجهود النائب الصايغ ودوره الريادي داخل لجنة التربية النيابية”.

واشار البيان الى ان “النائب سليم الصايغ أعرب عن دعمه ودعم كتلة نواب الكتائب وحزب الكتائب، لمطالب المعلمين، مؤكدا أن هذا الدعم لن يكون سياسيا، بل سيترجم عبر طرح هذه المطالب داخل لجنة التربية النيابية والعمل على صياغة آلية واضحة لإقرار الزيادات المستحقة. كما أثنى الصايغ على جهود الروابط في الدفاع عن حقوق المعلمين، مشددا على أهمية الحفاظ على المدرسة الرسمية وضمان استمراريتها، ومؤكدا: “لن نسمح بتصفية التعليم الرسمي، لا عبر الإهمال ولا عبر الخصخصة”، واعدا ببذل كل الجهود لتحقيق المطالب. وشدد المجتمعون على ضرورة العودة إلى الأرقام والاحصاءات الدقيقية لعدم الدخول في المجهول”.

واشار الى أن شليطا رحب بـ”الروابط النقابية في بيت الكتائب المركزي”، وأكد “دور الكتائب اللبنانية التاريخي في دعم المطالب النقابية والعمالية المحقة”.

