توقيف مطلوب خطير في البقاع بمذكرتَي توقيف

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 24-1-2026، من توقيف أحد المطلوبين، في بلدة جديدة الفاكهة، ويُدعى:

م. س. (مواليد عام 1987، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرمَي تزوير واحتيال.

أُودِع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.