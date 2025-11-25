مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد بعد عملية رصد دامت ثلاثة أشهر

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعملية تحرٍ واستقصاء دقيقة استمرت لـثلاثة أشهر، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 18-11-2025، من تنفيذ عملية نوعية في بلدة تمنين التحتا، أسفرت عن توقيف المدعو:

م. م. (مواليد عام 1998، لبناني).

وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية تتضمن جرائم خطيرة، أبرزها:

-حكم بالمؤبد بجرم أسلحة.

– محاولة قتل.

– إطلاق نار.

تم إيداع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارة القضاء المختص.

