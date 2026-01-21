لبنانفيديو

بالفيديو: استهداف رابيد على طريق البازورية

Published: 4 hours ago
البازورية

استهدفت مسيّرة سيارة “رابيد” على طريق البازوزية – البرج الشمالي. 

وعلى الفور توجهت فرق من الاسعاف الى مكان الاستهداف.

