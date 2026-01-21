بالفيديو: استهداف رابيد على طريق البازورية

\n\n\n\n\n\u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641\u062a \u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0629 \u0633\u064a\u0627\u0631\u0629 "\u0631\u0627\u0628\u064a\u062f" \u0639\u0644\u0649 \u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u0628\u0627\u0632\u0648\u0632\u064a\u0629 - \u0627\u0644\u0628\u0631\u062c \u0627\u0644\u0634\u0645\u0627\u0644\u064a.\u00a0\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2013901490251776085\n\n\n\n\n\u0648\u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0641\u0648\u0631 \u062a\u0648\u062c\u0647\u062a \u0641\u0631\u0642 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0639\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0649 \u0645\u0643\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0627\u0641.\n