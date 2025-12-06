اجتماع بيروتي واسع يبحث مكامن الخلل في خدمات العاصمة

عقدت هيئات وجمعيات وفاعليات بيروتية اجتماعًا في مقر منتدى أمناء بيروت في فردان، خُصّص لعرض التقارير الميدانية والبيانات الواردة من الدوائر المختصة، وتقييم الوضع الخدماتي والبيئي والبنى التحتية في عدد من مناطق العاصمة، بهدف وضع خطة عمل واضحة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الملحّة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس بلدية بيروت محمود الجمل ومحي الدين عانوتي ممثلاً مكتب الرئيس تمام سلام، لمى الوزان ممثلة النائب إبراهيم منيمنة، ولدكتورة نسرين فرهود ممثلة النائب نبيل بدر، المحامي محمود الناطور ممثلاً النائب وضاح الصادق، رئيس المنتدى فادي غلاييني، إلى جانب رئيس الجبهة الموحدة لرأس بيروت عبد اللطيف عيتاني، عفّت إدريس عن “باب الورد”، أمين سر المنبر البلدي لمدينة بيروت جمال حلواني، رئيس جمعية “بادر” هشام طبارة، رئيس جمعية “أنوار العلوم” الدكتور سامر فاكهاني، المرشحين السابقين لمجلس بلدية بيروت فادي درويش، عدنان الحكيم، بسام سنّو، حسان الخطيب، وإيغار خضرا، إضافة إلى أعضاء من منتدى أمناء بيروت وهم: جهاد الضاني، دانيا المصري، والمحاميان خليل قباني ومنال عيتاني، الدكتور عبد المولى شهاب الدين، رنا قصاص، هاني حمود، المختار زياد ابو عمو، وباسم سعد وعدد من الشخصيات القانونية والاجتماعية.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز، وتشديد الرقابة على الأعمال الجارية لضمان جودتها، إلى جانب وضع آلية متابعة دورية لتقييم التقدم ومعالجة أي عوائق قد تعترض التنفيذ، بما ينعكس مباشرة على الواقع الحياتي في العاصمة.

وشددوا على أنّ “الجلسة “لم تكن موجّهة ضد أحد، لا بلدية بيروت ولا المحافظ”، مؤكدين تقديرهم للمؤسسات المعنية، وأن الهدف من الاجتماع هو “البحث بعمق في مكامن الخلل داخل عمل البلدية من أجل الوصول إلى إدارة أكثر فعالية وتحسين الأداء”.

وتوقف المشاركون عند القانون المطروح من قِبل أحد الأحزاب والقاضي بتقسيم بلدية بيروت إلى ثلاث بلديات، وأجمعوا على رفض هذا الطرح لما له من انعكاسات سلبية على وحدة العاصمة، مثنيين في الوقت نفسه على مباركة الرئيس نواف سلام لهذا الاجتماع ودعمه لمسار الحوار والإصلاح.

وبهدف التعامل مع الملف بدقة ومسؤولية، انبثقت عن الاجتماع لجنة متخصصة من قانونيين ومحامين لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية كافة، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ في المرحلة المقبلة لاستكمال النقاش وبلورة الموقف النهائي.

وختم المجتمعون بتأكيد التزام بلدية بيروت خدمة المواطنين والعمل بشفافية وتعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات، و أن غاية المجتمعين تبقى حماية وحدة العاصمة وتعزيز أداء مؤسساتها بعيدًا عن التجاذبات، لما فيه مصلحة بيروت وأهلها

