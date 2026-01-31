إقليم الكورة الكتائبي يطلق حملة للتوعية عن سرطان الثدي

نظم إقليم الكورة الكتائبي- مكتب شؤون المرأة وبالتعاون مع نادي Lions north Lebanon spirit حملة طبية مجانية تضمنت echographie و mamoghraphie، في إطار حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في حضور رئيسة الإقليم سلمى غصن شليطا ، رئيس نادي Lions north Lebanon spirit جهاد حدارة، أعضاء من نادي ليونز وأطباء، وبمشاركة مرشح إقليم الكورة الكتائبي روني ياسمين.

شاركت في الحملة العديد من السيدات من قضاء الكورة، حيث قدمت السيدة نهلا فياض أندراوس شهادة حياة تحدثت فيها عن تجربتها في محاربة سرطان الثدي وصولا إلى الشفاء. وناشدت كل إمراة بأن “تتحلى بالقوة وتجري الفحوصات السنوية من أجل حماية نفسها”.

وكانت كلمة لرئيسة الإقليم سلمى غصن شليطا شددت فيها على “أولوية الصحة لدى المرأة وأن الكشف المبكر يخلص حياة”.

وقالت: “بعد نجاح الحملة الطبية العام الماضي تأكدنا أن الالتزام ليس ظرفيا بل هو دائم ، وواجبنا أن نقرب الوقاية من الناس وكسر الصمت ونحول الوعي لممارسة فعلية”. وشكرت لنادي الليونز “المساندة للعام الثاني على التوالي وأن العمل الإنساني ليس فقط في المناسبات”، منوهة بمكتب شؤون المرأة في إقليم الكورة الكتائبي الذي يعمل بصمت “لتحويل الفكرة إلى فعل”.

