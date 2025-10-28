بالصور: قداس لتقديس الطوباوي إسطفان نعمه في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان

أقيم قداس لتقديس الطوباوي إسطفان نعمه في دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، ترأسه رئيس الدير الأب إسطفان فرح، بحضور معلم المبتدئين في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب نجم شهوان وطالب دعوى تقديس الطوباوي إسطفان الأب بولس قزي، وخدمت القداس جوقة الإخوة المبتدئين، في حضور النائب السابق أنطوان زهرا وفاعليات وحشد من المؤمنين.

قداس لتقديس الطوباوي إسطفان نعمه في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان pic.twitter.com/j58EjSf0Fb — Cedar News (@cedar_news) October 28, 2025

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأب فرح عظة تناول فيها مزايا وسيرة الأخ إسطفان، مؤكدًا أنه “رجل الصلاة الذي يدعونا لأن نكون رجال ونساء صلاة”، مشيرًا إلى أن الصلاة كانت أول عناصر قداسة الأخ إسطفان. أما العنصر الثاني، بحسب الأب فرح، فهو العمل الأمين، حيث أحب الأرض وعمل بها بكل قلبه وأمانة، داعيًا المؤمنين لأن يعملوا بأمانة وبما يرضي الله والآخرين حولهم.

وأشار الأب فرح إلى أن الطوباوي إسطفان يدعونا أيضًا إلى جذب الآخرين بالإيمان والعمل الصالح، كما عمل هو، وتوظيف المواهب والمهام الموكلة لنا لنكون أرضًا صالحة نزرع فيها يسوع كل يوم.

وفي ختام القداس، شكر الأب فرح جميع المشاركين في الصلاة من أجل تقديس الأخ إسطفان، داعيًا الجميع للقاء في 27 من كل شهر للصلاة من أجل إعلان الطوباوي قديسًا على مذابح الكنيسة في لبنان والعالم.

بعد القداس، أقيم تطواف بذخائر الطوباوي إسطفان حول الدير بالشموع على وقع الصلوات والتراتيل، حيث تبارك المؤمنون من الذخائر، في جو من الروحانية والتبجيل للطوباوي إسطفان نعمه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.