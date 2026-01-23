أمن الدولة يقفل مستوصفًا غير مرخّص في المنية ويوقِف سوريَّين بتهمة ممارسة الطب

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة– قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “تواصل المديرية العامة لأمن الدولة عملها في إطار حماية السلامة العامة وقمع المخالفات المتعلقة بالصحة، فدهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب المنية – الضنية، بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٦، مستوصفا طبيا غير مرخص في محلة المنية، وتم توقيف كل من المدعو (ع. ف.) يعمل بصفة طبيب أسنان والمدعوة (ت. س.) تعمل بصفة قابلة قانونية، وكلاهما من الجنسية السورية، ويمارسان الطب بصورة غير شرعية.

تم ضبط كمية من الأدوية المهربة، بعضها منتهي الصلاحية، إضافة إلى أكياس مصل وخيوط تستخدم لتقطيب الجروح ومعدات طبية مختلفة. وعلى أثر ذلك، تم إقفال المستوصف بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.