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إقتصاد

أسعار المحروقات تحلّق: البنزين يرتفع 37 الف ليرة.. ماذا عن المازوت؟

By admin
Refilling fuel view from inside of gas tank of a car

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة ​الطاقة​ والمياه​، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​. وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 37000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 17000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 5000 ليرة لبنانيّة.

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وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 807,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 824,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 888000 ليرة.

-قارورة الغاز: 447000 ليرة.

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