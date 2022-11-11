أسعار المحروقات تحلّق: البنزين يرتفع 37 الف ليرة.. ماذا عن المازوت؟
أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 37000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 17000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 5000 ليرة لبنانيّة.
وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:
-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 807,000 ليرة.
-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 824,000 ليرة.
-صفيحة المازوت: 888000 ليرة.
-قارورة الغاز: 447000 ليرة.
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