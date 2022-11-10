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مكتب القرم: “تاتش” و”ألفا” سجلتا سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية لخدمة ال 5G

By cedro


صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 

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“أثنى وزير الاتصالات جوني القرم على الجهود التي حققتها شركتا “تاتش” و”ألفا” المشغلتين للخليوي، في الاختبار الحي لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي اجرته أمس الشركتان، بحيث سجّلت كل من “تاتش” و”ألفا” سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة ال 5G تجاريا. 

وقدر الوزير القرم عمل شركتي “ألفا” و”تاتش” لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا”.

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