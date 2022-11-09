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إقتصاد

اليكم الاسعار الجديدة للسـجـائـر والمـعـسـل في لبنان

By admin
الريجي

نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.

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وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

الريجي
السجائر

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