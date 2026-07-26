اوضح موقفه من تدخل الجيش السوري في لبنان.. الشرع: نعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل، بمشاركة عدد من الدول، على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، معربًا عن أمله في أن يمهد ذلك لاتفاق سلام شامل، مع التأكيد على عدم التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل.

وأكد الشرع، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في أي مواجهة عسكرية معها، مشيرًا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع.

وفي الشأن اللبناني، شدد الرئيس السوري على أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مؤكداً دعمها لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، والعمل مع الحكومة اللبنانية للمساعدة في تجاوز أزمتها.

وأضاف أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، داعيًا إلى معالجة شاملة للأزمة اللبنانية تتجاوز الحلول الأمنية.

وفي ملفات داخلية، قال الشرع إن رفع العقوبات الاقتصادية لن يحقق جدواه الكاملة ما لم تُرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، مع استمرار الرهان على إنجاحه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.