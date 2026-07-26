اعتقال امرأة متهمة بالاستيلاء على 32 مليون دولار من مساعدات كورونا

ألقت السلطات القبض على امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، بعد اتهامها بالمشاركة في مخطط احتيال ضخم للاستيلاء على نحو 32 مليون دولار من أموال الإغاثة المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب التحقيقات، تواجه المتهمة عدة تهم، أبرزها التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وغسل الأموال، وإجراء معاملات مالية غير مشروعة، وذلك ضمن شبكة يُشتبه في استغلالها برامج الدعم الفيدرالية للحصول على الأموال بطرق غير قانونية.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد جميع المتورطين في القضية، وتتبع حركة الأموال والعمل على استرداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة ببرامج مساعدات كورونا في الولايات المتحدة

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