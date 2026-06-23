ُعمان تعلن ممرًا بحريًا مؤقتًا لعبور السفن في هرمز

أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة بالعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤولية السلطنة تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة وعدم فرض رسوم عبور.

وأضافت أن القرار يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي أفضت إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن السفن الراغبة باستخدام الممر المؤقت يتوجب عليها التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الإحداثيات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي ترتيبات تتعلق بالملاحة فيه محل متابعة دولية واسعة

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