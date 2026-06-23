بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يؤكدان تعزيز التنسيق الأمني وتوسيع التعاون المشترك

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث مع عاصم منير التطورات الإقليمية الراهنة وسبل توسيع التعاون المشترك بين إيران وباكستان. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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