العالم

بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يؤكدان تعزيز التنسيق الأمني وتوسيع التعاون المشترك

Published: day واحد ago
بزشكيان

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث مع عاصم منير التطورات الإقليمية الراهنة وسبل توسيع التعاون المشترك بين إيران وباكستان. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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Published: day واحد ago
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