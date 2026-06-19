ترامب: إيران فقدت قدراتها العسكرية وسنواصل الضغط حتى نهاية مهلة الـ60 يوماً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، معتبراً أنها لم تعد تمتلك سلاحاً جوياً أو بحرياً أو معدات دفاع جوي أو رادارات فعالة. كما انتقد تصريحات بعض الديمقراطيين الذين يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، متسائلاً عن كيفية ترويج مثل هذا الكلام.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل نهجها الحالي حتى نهاية مهلة الستين يوماً، مؤكداً أن إيران «لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات»، وفق تعبيره.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.