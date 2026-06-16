ترامب: اقترحت أن تتولى سوريا ملف الحزب بدلاً من إسرائيل

أعلن دونالد ترامب أنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة التعامل مع حزب الله لسوريا، معتبراً أن الرئيس السوري أحمد الشرع قادر على إنجاز ذلك بشكل أفضل. كما انتقد طريقة إدارة إسرائيل للحرب في لبنان، مؤكداً أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عدم رضاه عن الهجوم على بيروت، معتبراً أن إسرائيل كان يفترض أن تنجز أهدافها بسرعة أكبر. وأضاف أن الملف اللبناني يبقى قضية ثانوية مقارنة بالاتفاق المحتمل مع إيران، مشيراً إلى ثقته بقدرة دمشق على تنفيذ هذه المهمة إذا عجزت إسرائيل عن ذلك.

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