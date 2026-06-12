ترامب يتهم إيران بالمماطلة ويحذرها بعد هجمات هرمز

أعلن ترامب أن الشروط التي تسرّبها إيران إلى وسائل الإعلام “لا تمت بصلة” لما تم الاتفاق عليه كتابيًا، مطالبًا طهران بـ”إصلاح أوضاعها بسرعة”. وأضاف ترامب أنه “لا وجود لمبدأ حسن النية” في التعامل مع الإيرانيين، معتبرًا أن الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز الليلة الماضية “غير مقبولة”. تأتي تصريحاته وسط تصاعد التوتر العسكري والسياسي في المنطقة، رغم حديثه المتكرر عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران.

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