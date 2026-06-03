تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه بطائرات مسيّرة

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة، وذلك حتى إشعار آخر، بعد تعرض المطار لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.

كما أفادت الهيئة بأن مبنى الركاب في المطار تعرّض للاستهداف، ما استدعى تفعيل خطة الطوارئ ورفع مستوى التأهب في المطار، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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