قائد القوات البرية الإيرانية: جاهزون لأي تهديد ومستوى استعدادنا يفوق ما كان عليه في الحروب السابقة

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن قواته في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة أي تهديد محتمل، مشدداً على أن مستوى الاستعداد العسكري الحالي يتجاوز ما كان عليه خلال الحروب السابقة.

وأوضح أن الوحدات البرية تواصل رفع قدراتها القتالية وتعزيز جاهزيتها العملياتية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيدات متكررة من مسؤولين عسكريين إيرانيين بأن البلاد تحتفظ بقدرات دفاعية وهجومية متقدمة، وأن أي اعتداء سيُقابل برد حازم.

