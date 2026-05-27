كندا تغلق أبوابها مؤقتًا بوجه القادمين من 3 دول أفريقية بسبب إيبولا

أعلنت كندا فرض قيود مؤقتة على دخول القادمين من 3 دول أفريقية، مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس إيبولا.

قالت الحكومة الكندية، الثلاثاء، إنها ستفرض حظراً مؤقتاً على دخول المقيمين القادمين من 3 دول أفريقية، في ظل تفشي فيروس إيبولا، فيما تستعد جزر الباهاما لاتخاذ إجراء مماثل، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز.

وأوضحت السلطات الكندية أن القرار يشمل المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد الأربعاء ولمدة 90 يوماً. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات المؤقتة تستهدف الحد من مخاطر انتقال فيروس إيبولا إلى داخل كندا ومنع انتشاره.

يأتي القرار الكندي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، التي حظرت دخول غير المواطنين ممن سافروا خلال الأسابيع الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان، إن المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين، إلى جانب الرعايا الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع الماضية ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة، سيخضعون لحجر صحي لمدة 21 يوماً، اعتباراً من 30 مايو/ أيار.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن جزر الباهاما تستعد أيضاً لإعلان حظر على دخول الأشخاص الذين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف المصدر أن الحظر المرتقب، الذي ستعلنه وزارة الصحة في الدولة الكاريبية، من المتوقع أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يوماً.

