تحذيرات إسرائيلية من تصعيد واسع على الجبهة الشمالية وتحويل الدراسة عن بُعد في مستوطنات الجليل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع مستوطنات الجليل، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية على الحدود مع لبنان. كما تداولت وسائل إعلام عبرية اسم “سهام النار” كعنوان محتمل لعملية عسكرية إسرائيلية، في حال تمت المصادقة عليها من قبل المستويات السياسية والعسكرية.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قوله إن الحرب ضد حزب الله “ستتصاعد أكثر الليلة وخلال الأيام المقبلة”، ما يشير إلى استعدادات لتوسيع نطاق العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في شمال إسرائيل واستمرار حالة الاستنفار في المستوطنات الحدودية.

