واشنطن تضغط لكبح الهجمات الإسرائيلية في عمق لبنان وسط ربط الملف بالمفاوضات مع إيران

Published: 6 hours ago
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المستوى السياسي في إسرائيل يمتنع عن تنفيذ ضربات في عمق لبنان، وذلك بناءً على طلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لتفادي أي تصعيد قد ينعكس سلبًا على المفاوضات الجارية مع إيران.
ووفق التسريبات، فإن هذا التوجه يعكس مقاربة أميركية تهدف إلى ضبط التوتر على الجبهة اللبنانية وربطه بالمسار الدبلوماسي مع طهران، في مرحلة حساسة من التفاوض.
ورغم تأكيدات سابقة بأن لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران، تشير المعطيات إلى وجود تداخل غير معلن بين الجبهات، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا التنسيق.
في المقابل، تتمسك إيران بوقف كامل للعمليات الإسرائيلية في لبنان كشرط لأي تسوية شاملة، بينما تؤكد قيادات في “محور المقاومة” استمرار الدعم لحزب الله، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعقّد المشهد العسكري والسياسي.

