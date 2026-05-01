مورغان أورتاغوس: السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن لكنه يحتاج وقتًا

أكدت مورغان اورتاغوس، نائبة مبعوث الشرق الأوسط السابقة، أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب وقتًا ولن يتحقق سريعًا.

وأوضحت في مقابلة صحفية أن المفاوضات بين الجانبين شهدت مراحل معقدة، خاصة بعد أحداث 2024، مشيرة إلى أن تمديد وقف إطلاق النار جاء لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأضافت أن الجانبين يواجهان تحديات سياسية وأمنية، إلا أن هناك جهودًا دولية مستمرة لدفع المفاوضات قدمًا، معتبرة أن أي اتفاق مستقبلي سيعود بفوائد كبيرة على اللبنانيين، خصوصًا من ناحية الاستقرار والفرص الاقتصادية

