مقترح إيراني بمهلة شهر لإنهاء التوترات وفتح مفاوضات جديدة

نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطّلعين على المقترح الإيراني، أنّ طهران حدّدت مهلة شهر واحد لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان.

وبحسب المصدرين، ينصّ المقترح على إطلاق جولة مفاوضات جديدة لمدة شهر إضافي بشأن الملف النووي، وذلك فقط بعد التوصل إلى الاتفاق المذكور

