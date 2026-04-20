قاليباف ينتقد معارضي التفاوض مع واشنطن ويحذر من “تيار متشدد” داخل إيران

نقلت قناة ايران انترناشيونال أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجّه انتقادات حادة خلال اجتماع مع مستشاريه لمعارضي أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ومن بينهم شخصيات محسوبة على ما يُعرف بـ“جبهة الصمود”.

وبحسب المصدر، وصف قاليباف بعض الشخصيات مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي بـ“الميليشيات المتطرفة”، محذرًا من أن هذا التيار قد يؤدي إلى “تدمير إيران” عبر تصعيد الرفض الداخلي للمفاوضات.

كما أشار إلى أن هذا التيار يسعى للتأثير على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الرسمية وتحريك القواعد الاجتماعية الداعمة للتيار الأصولي، معبّرًا عن قلقه من انعكاس هذه التوترات على مواقع سياسية داخلية، بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية.

