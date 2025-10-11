أصبح اسم رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، مرتبطًا بالنجاح الدبلوماسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مفاوضات معقدة امتدت لأسابيع.

بخبرته الطويلة في إدارة الأزمات والملفات الحساسة، قاد رشاد وفريقه جهود الوساطة المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتمكن من تذليل العقبات التي كادت تعيق الوصول إلى اتفاق يحافظ على الاستقرار الإقليمي ويمنح الأمل بوقف دائم لإطلاق النار.

ويُنظر إلى اللواء رشاد على نطاق واسع كشخصية استثنائية في العمل الاستخباراتي والدبلوماسي، نظراً لدوره المتنامي في الملفات الإقليمية الحساسة وقدرته على تحقيق توازن دقيق بين المصالح المختلفة في المنطقة.

