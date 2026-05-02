الجيش الإسرائيلي: الحزب أطلق صواريخ من مجمّع ديني في يارون

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله أطلقوا صواريخ عدة مرات من داخل مجمّع ديني في بلدة يارون جنوبي لبنان، وفق ما نقلته المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية عبر منصة “إكس”.

وأوضح الجيش أن قواته تعمل في المنطقة على إزالة ما وصفه بـ“التهديدات” وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن أحد المنازل داخل المجمّع تضرر خلال العمليات، قبل أن يتم التنبّه إلى وجود مبانٍ ذات طابع ديني والعمل على تجنّب استهدافها.

وأكد أن عملياته تهدف إلى منع إطلاق الصواريخ ورفع التهديد عن الإسرائيليين، نافيًا وجود نية لاستهداف منشآت مدنية أو دينية، في وقت تستمر فيه التحركات العسكرية في جنوب لبنان.

