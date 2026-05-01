إحباط داخل الجيش الإسرائيلي: دعوات لتوسيع التحرك في لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين عسكريين بوجود حالة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، نتيجة القيود المفروضة على التحرك في الساحة اللبنانية.

وبحسب التصريحات، اعتبر المسؤولون أن هذه القيود تحدّ من فعالية العمليات، داعين إلى “التقدم إلى الأمام” وتوسيع هامش التحرك العسكري. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، وتباين في التقديرات داخل إسرائيل حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة

