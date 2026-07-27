النفط يهبط بأكثر من 5% بعد تعليق ترامب الضربات على إيران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5%، مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الخام في الشرق الأوسط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات على إيران بعد هجمات استمرت أسبوعين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.77% لتسجل 91.20 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.50% إلى 84.40 دولارًا للبرميل.

وجاء التراجع مع تنامي آمال الأسواق بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي وخفض التصعيد في المنطقة، ما عزز التوقعات باستمرار تدفق إمدادات النفط وتقليص مخاطر تعطل الصادرات، وفقًا لـ«رويترز»

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