تراجع الذهب رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط



تراجع الذهب اليوم الإثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، على الرغم من استمرار الخلافات بين الجانبين حول قضايا مهمة محورية في الصراع.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد القوات بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مما أثار مخاوف بشأن التضخم.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشؤون الإشراف ميشيل بومان يوم الجمعة إن تأثير حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد، رغم أنه لا يزال قيد التقييم، قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في التضخم ربما يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 31 مايو 2026.. ثبات الأسعار

أسعار الذهب اليوم عالميا

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4521.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت أبوظبي، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.9% إلى 4551.60 دولار.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الأسعار ورسوم الاستيراد، في حين تقلصت العلاوات في الصين، أكبر مستهلك للذهب، وسط حالة من الحذر.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026.. فرصة للشراء

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 75.54 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 1935.65 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 1371.24 دولار.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.