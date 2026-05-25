تصنيف لبنان السيادي بقي عند مستوى C. ما هي خطورة هذا التصنيف؟

أصدرت مؤخرا وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” تحديثاً للتصنيف الإئتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت من خلاله على تصنيف لبنان عند “C” وعلى النظرة المستقبلية المستقرة، وهو من أدنى مستويات التصنيف الائتماني ويعكس مخاطر مرتفعة جداً مرتبطة بالقدرة على سداد الديون. فماذا يعني ذلك؟

يُشير خبير اقتصادي إلى ان “هذا التصنيف يعني وجود صعوبة كبيرة في حصول الدولة اللبنانية على تمويل خارجي بكلفة مقبولة، إضافة إلى استمرار ضعف ثقة المستثمرين والأسواق المالية، وبقاء لبنان ضمن فئة الدول عالية المخاطر أو المتعثّرة مالياً.”

ويلفت إلى ان “تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة يرتبط بوجود حدّ أدنى من الاستقرار النقدي النسبي وتحسن محدود في النشاط الاقتصادي والسياحي مقارنة بذروة الانهيار المالي الذي شهده لبنان في السنوات الأخيرة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.