مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: لن نتوانى عن ملاحقة المعتدين على أملاكنا في إطار القوانين المرعية الإجراء

أعلنت المؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أنّها باشرت، بإشارة من القضاء المختص، إزالة عدد من التعديات على أملاكها العامة ضمن نطاق منطقة عاريا العقارية، وذلك بعد متابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وأوضحت المصلحة في بيانٍ أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية الأملاك العامة التابعة لها، مشيرةً إلى أنّها كانت قد تقدّمت سابقًا بادعاءات أمام الجهات القضائية المختصّة ضد المعتدين على هذه الأملاك.

شكر للقضاء والقوى الأمنية

ووجّهت المصلحة شكرها إلى القضاء والقوى الأمنية على الجهود المبذولة لإزالة التعديات، متمنّية أن تكون هذه الخطوة مقدمةً لإزالة جميع التعديات عن أملاك المصلحة على كامل الأراضي اللبنانية، وحمايتها من أي انتهاكات مستقبلية.

ملاحقة قانونية مستمرة

ولفتت المصلحة إلى أنّها تقدّمت بادعاءات مماثلة في مختلف المناطق اللبنانية، بانتظار تنفيذ القرارات القضائية لإزالة المخالفات، مؤكدةً أنّها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يعتدي على أملاكها ضمن القوانين المرعية الإجراء.

وختمت بالتشديد على أنّها ستواصل العمل بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية لصون الممتلكات العامة والحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تعديات مستقبلية.

