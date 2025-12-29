إقتصاد

بلدية طرابلس تضبط مواد غذائية فاسدة خلال حملة مداهمات

Published: 3 hours ago
بلدية طرابلس

نفّذت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، وبمؤازرة شرطة البلدية، حملة مداهمات شملت عددًا من السوبرماركات والملاحم والمؤسسات الغذائية داخل مدينة طرابلس، ولا سيما في منطقتي أبي سمراء والشلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمسّ صحة وسلامة المواطنين.

