قفزة قياسية للذهب فوق 4800 دولار للأونصة

لرتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا حاجز 4800 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4818.03 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:25 بتوقيت أبوظبي، بعدما لامس مستوى قياسيًا بلغ 4836.24 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1% إلى 4813.50 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع موجة قلق في الأسواق العالمية، عقب تبادل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات متبادلة، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سعيه للسيطرة على غرينلاند. وكان ترامب قد أكد أنه “لن يتراجع” عن هدفه، ولم يستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، معتبرًا أن غرينلاند ضرورية لأسباب أمنية.

في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أوروبا لن ترضخ للترهيب أو التهديدات، منتقدًا بشدة تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

وتزامن ذلك مع تراجع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، بعد موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية نتيجة المخاوف السياسية. ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في 27 و28 يناير/كانون الثاني، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعوات ترامب لخفضها. وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 94.68 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا بلغ 95.87 دولارًا في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 2485.50 دولارًا للأوقية بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 2511.80 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1873.18 دولارًا للأوقية.

