تراجع طفيف للذهب مع صعود الدولار بعد تقرير الوظائف الأمريكي

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكية قوة مفاجئة في سوق العمل، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع خفض أسعار الفائدة.

تقرير الوظائف يضغط على أسعار الذهب

أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريراً أظهر ارتفاع فرص العمل المتاحة إلى 7.67 مليون وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزة التوقعات البالغة 7.15 مليون وظيفة، مما يشير إلى متانة سوق العمل الأمريكية.

وفي السياق نفسه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن هناك “مجالاً واسعاً” لخفض أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يغير الحسابات.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4207.39 دولار للأوقية عند الساعة 05:02 بتوقيت أبوظبي، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند 4236.60 دولار للأوقية.

الدولار وعوائد السندات

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريباً، مدعوماً بأرقام الوظائف القوية، فيما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين ونصف الشهر.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تختتم اليوم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين بقرار الفائدة، مع توقع المستثمرين احتمالية 88.6% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. ويعتبر الذهب من الأصول التي تميل إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى قياسي عند 61.02 دولار للأوقية، بعد تجاوزها عتبة 60 دولاراً يوم الثلاثاء. أما البلاتين، فتراجع 1% إلى 1672.70 دولار، وانخفض البلاديوم بنفس النسبة ليصل إلى 1491.0 دولار للأوقية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.