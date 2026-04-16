الذهب يقفز بقوة وسط تفاؤل اتفاق أميركي إيراني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وذلك وسط تزايد التفاؤل باتفاق محتمل بين أمريكا وإيران ينهي الحرب ويحد من ضغوط التضخم.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت أبوظبي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.6% إلى 4852.40 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الذهب – أرشيفية

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1590.14 دولار.

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع

استقر الدولار اليوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل مارسLآذار مقابل العملات الرئيسية، إذ أدى تفاؤل البيت الأبيض إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران إلى تحسن المعنويات وشجع المتداولين على الإقبال على بعض المخاطرة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران “على وشك الانتهاء”، في حين عبر البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى.

واستقر اليورو عند 1.1808 دولار وتداول الجنيه الاسترليني عند 1.3569 دولار. وارتفعت العملتان بنحو 0.1% خلال اليوم لتقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير/شباط.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 98.027. وواصل المؤشر أمس الأربعاء التراجع للجلسة الثامنة على التوالي وتخلى عن معظم المكاسب التي حققها بسبب حرب إيران. وأدى وقف إطلاق النار المؤقت إلى إعادة الإقبال على العملات التي تنطوي على مخاطر.

وقال خون جوه رئيس قسم الأبحاث الآسيوية لدى إيه.إن.زد “تتجاهل الأسواق حاليا الصراع بشكل كبير وتسعّر على اعتبار أنه سيكون هناك نوع من التسوية”.

وأضاف “مع قيام الأسواق بتخفيض علاوة الحرب، فقد نشهد تعرض الدولار لمزيد من الضغوط”.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7173 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59139 دولار، وكلاهما قرب أعلى مستوياتهما في شهر.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 158.78 بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تكثيف التواصل بشأن أسعار الصرف، وذلك بعد اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء.

وتداول اليوان خارج الصين عند 6.8146 للدولار بارتفاع حوالي 0.04% في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول

