أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى أسبوعي تحت ضغط الدولار

انخفضت أسعار الذهب، الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل/نيسان. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 1.4 بالمئة إلى 4717.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.

ويرى المتعاملون الآن أن فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ضئيلة، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل المركزي الأمريكي هذا العام.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 74.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1531.50 دولار

