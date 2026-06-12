قطر في المونديال للمرة الثانية على التوالي #عاجل

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تشارك قطر للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم.

في المرة الأولى تأهلت قطر مباشرة دون خوض التصفيات، لأنها كانت البلد المضيف لنهائيات كأس العالم 2022.

لكنّ بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 استحقها المنتخب القطري بعد خوضه المنافسة في التصفيات، وتأهله للمرة الأولى عبر النتائج والإنجازات التي حققها؛ ما يشير إلى إصرار لاعبي “العنّابي” على الظهور أمام العالم مرة ثانية ومحاولة تحقيق نتيجة أفضل من المشاركة الماضية.

ويواجه المنتخب القطري خصمه السويسري في أول مباراة في الدور الأول السبت 13 يونيو/حزيران، العاشرة مساء بتوقيت الدوحة.

وتضم المجموعة الثانية قطر وسويسرا وكندا (أصحاب الأرض) ومنتخب البوسنة والهرسك.

فما هي أبرز المحطات في مشوار قطر إلى مونديال 2026؟

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حسم “العنابي” بطاقة التأهل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد الفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية جمعتهما في الدوحة.

سجّل كلّ من بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل هدفي التأهل للمنتخب القطري الذي تصدّر المجموعة الرابعة.

ورغم الأداء الجيد الذي أظهره لاعبو قطر في بداية التصفيات، وتصدر المجموعة الثانية بخمسة انتصارات وخسارة واحدة وتعادل واحد، لم يتمكن المنتخب من التأهل مباشرة في الدور الثالث وحلّ رابعاً في المجموعة، فعيّن المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي خلفاً للويس غارسيا.

واستحقت قطر في الدور الرابع التأهل بعد تعادل أمام عُمان وفوز حاسم ضد الإمارات.

من هو المدرب جولين لوبيتيغي؟

مدرب، ولاعب كرة قدم إسباني سابق في مركز حراسة المرمى، ولد عام 1966. لعب في إسبانيا في دوري الدرجة الأولى والثانية، وانضم إلى ريال مدريد وبرشلونة ورايو فاليكانو، ومثّل منتخب إسبانيا في كأس العالم 1994.

بدأ مسيرته في التدريب عام 2003، وقاد منتخبات إسبانيا للشباب دون 19 ودون 21 عاماً، ودرّب فريق ريال مدريد وإشبيلية ورايو فاليكانو في إسبانيا، وفريق نادي بورتو البرتغالي وفريقي وست هام يونايتد وولفرهامبتون واندررز (وولفز) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في مسيرته كمدير فني، حقق جولين لقب مسابقة الدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا للشباب دون 21 عاماً، وكأس الاتحاد الأوروبي مع منتخب إسبانيا دون 19 عاماً.

ورأى الإعلام القطري أنّ التشكيلة التي أعلن عنها المدرب الإسباني لتمثيل قطر في كأس العالم 2026، تعتمد على أصحاب الخبرة والمشاركات الدولية السابقة.

BBC نجم منتخب العنابي المهاجم أكرم عفيف.

من سيمثّل العنابي في مونديال 2026؟

ضمّت التشكيلة التي اختارها المدرب جولين لوبيتيغي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم وصلاح زكريا ومحمود أبو ندى.

وفي خط الدفاع: الهاشمي حسين وبوعلام خوخي ولوكاس مينديز وعيسى لايي وبيدرو ميغيل وهمام الأمين وسلطان البريك وأيوب العلاوي.

وفي خط الوسط يشارك كلّ من: جاسم جابر ومحمد المانيعي وعاصم ماديبو وأحمد فتحي وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

ويتألف خط الهجوم من: أكرم عفيف وإدميلسون جونيور ويوسف عبد الرزاق وحسن الهيدوس وتحسين محمد وأحمد علاء الدين ومحمد مونتاري والمعز علي وأحمد الجناحي.

ويتصدر المعز علي قائمة هدافي العنابي لعام 2026 برصيد 12 هدفاً دولياً، في حين يُنظر إلى أكرم عفيف كواحد من النجوم البارزين القادرين على قيادة الفريق في أرض الملعب.

وتلعب قطر مبارياتها في الدور الأول بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة في الأيام التالية:

السبت 13 يونيو/حزيران العاشرة مساء في مواجهة منتخب سويسرا، في الولايات المتحدة في سانتا كلارا.

الخميس 18 يونيو/حزيران بعد منتصف الليل عند الواحدة فجراً في مواجهة كندا – أي أن المباراة ستبدأ فجر يوم الجمعة بتوقيت قطر المحلي، وتقام في فانكوفر في كندا.

الأربعاء 24 يونيو/حزيران ضدّ البوسنة والهرسك عند العاشرة مساء في سياتل في الولايات المتحدة.

ما الألقاب التي فازت بها قطر حتى اليوم؟

فازت قطر بكأس آسيا مرتين في 2019 و2023، وبكأس الخليج ثلاث مرات في 1992 و2004 و2014.

وحقّق العنابي لقب بطولة غرب آسيا مرة واحدة عام 2019.

Getty Images جمهور قطر في مونديال 2022.

أول ظهور في كأس العالم

منذ لحظة الإعلان عن فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010، تأهل منتخبها مباشرة إلى تلك النهائيات.

بذلت دولة قطر مجهوداً كبيراً في تقوية مستوى اللعبة على المستوى المحلي وتعزيز عناصر المنتخب عبر تجنيس لاعبين أجانب.

في مونديال 2022، شاركت قطر ضمن المجموعة الأولى التي ضمّت الإكوادور والسنغال وهولندا.

وشاهد الجمهور القطري منتخبه يشارك على أرضه للمرة الأولى في افتتاح تاريخي لنهائيات كأس العالم 2022، في أول نسخة يستضيفها بلد عربي.

وخسرت قطر المباريات الثلاث: 2-0 ضد الإكوادور و3-1 ضد السنغال و2-0 ضد هولندا.

سجّل محمد مونتاري هدف قطر الوحيد في المباراة الثانية ضد السنغال.

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