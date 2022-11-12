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كأس العالم 2022: سفن تابعة للبحرية البريطانية تصل إلى قطر للمشاركة في تأمين البطولة

By admin
سفينة بريطانية

PA Media

وصلت ثلاث سفن تابعة للبحرية البريطانية إلى قاعدة أم الهول البحرية في قطر.

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ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات تعاون أبرمتها قطر مع دول صديقة لتأمين بطولة كأس العالم 2022 بكرة القدم التي تنظمها الدولة الخليجية.

وستشارك صائدات الألغام البريطانية في دوريات بالمياه القريبة في الخليج، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وستنضم السفن البريطانية إلى سفن أخرى من ثلاث عشرة دولة تشارك في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم التي تُنظّم للمرة الأولى في بلد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط.

ومن بين أبرز الدول المشاركة في تأمين البطولة، تأتي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تركيا، فرنسا، ألمانيا، باكستان ودول أخرى.

وينطلق مبارايات البطولة في الـ 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة افتتاحية بين قطر المضيفة والإكوادور، في ملعب البيت.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في مايو /أيار الماضي أنها ستزوّد قطر بعناصر من القوات الجوية والبحرية الملكية البريطانية، للمشاركة في تأمين كأس العالم.

وكان مصدر بوزارة الدفاع البريطانية قد أكد أن بلاده ستدعم قطر بقدرات عسكرية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى للبطولة من خلال استخدام الأمن البحري والتخطيط العملياتي ودعم القيادة والسيطرة.

أحد الاستادات القطرية

Getty Images

أما ما يتعلق بالدعم الأمريكي لتنظيم كأس العالم، فستكون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حاضرة لتقديم الأمن اللازم لمونديال قطر 2022.

وستخصص تركيا، التي تتخذ لنفسها قاعدة عسكرية في قطر، 3,250 عنصرا بصورة مؤقتة لتأمين المونديال.

كما أعرب حلف شمال الأطلسي الناتو، في يونيو/حزيران الماضي، عن استعداده لتقديم الدعم لدولة قطر في الجوانب الأمنية المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم.

وقد استدعت قطر مئات المدنيين للخدمة العسكرية الإلزامية لتشغيل نقاط تفتيش أمنية في ملاعب كأس العالم – بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.8 مليون نسمة -بينهم نحو 380 ألف مواطن قطري – ويتوقع وجود تدفق غير مسبوق من حوالي 1.2 مليون زائر لحضور فعاليات البطولة العالمية الأبرز في كرة القدم.

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