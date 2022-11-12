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مصرع 24 شخصا وإصابة آخرين إثر سقوط حافلة ركاب في ترعة شمالي مصر

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لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سير، صباح السبت، بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن الحادث وقع حينما انقلبت حافلة ركاب في ترعة “الرياح التوفيقي” على طريق المنصورة – ميت غمر.

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وذكر البيان أنه تم نقل ستة من المصابين إلى المستشفيات، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن سبب الحادث هو محاولة التجاوز الخاطئ، ما أدى لاختلال عجلة القيادة وسقوط الحافلة.

وحسب إحصاءات رسمية، فإن عام 2021 شهد ارتفاعا بنسبة 15 في المئة في أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر، حيث بلغت 7101 وفاة مقابل 6164 وفاة عام 2020.

وتتعدد أسباب حوادث الطرق في مصر، وأبرزها تردي جودة منظومة الطرق وكذلك المركبات إلى جانب أخطاء العنصر البشري في القيادة، وهو ما تلقي عليه الحكومة اللوم في أغلب الحالات.

وتقول منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، إن نحو 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة حوادث الطرق حول العالم، وإن نصف هؤلاء من المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والنارية.

كما ذكر التقرير أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق هي السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر 15 إلى 29 عاما.

وتشهد الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 90 في المئة من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45 في المئة من المركبات الموجودة في العالم. وتكلف حوادث الطرق في معظم البلدان نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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